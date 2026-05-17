Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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17.05.2026 19:37:07
Petrucci verletzt: Pechsträhne setzt sich in Most fort.
Danilo Petrucci zieht sich im Samstagsrennen eine Fraktur des Steißbeins zu. • Sven Blusch: „Das Wichtigste ist, dass es Danilo den Umständen entsprechend soweit gut geht“ • Michael van der Mark punktet als Ersatzfahrer für Miguel Oliveira.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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