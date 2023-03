Petrus Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Petrus Resources hat am 16.03.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,170 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,06 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,510 CAD gegenüber 1,68 CAD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Petrus Resources in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 87,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 152,35 Millionen CAD im Vergleich zu 81,27 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at