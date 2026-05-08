Petrus Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Petrus Resources präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Petrus Resources -0,020 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 20,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at