Petrus Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Petrus Resources hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 20,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,9 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,080 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Petrus Resources -0,010 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Petrus Resources im vergangenen Geschäftsjahr 79,36 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Petrus Resources 81,15 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at