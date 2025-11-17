Pettenati stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pettenati hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Pettenati hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 197,2 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at