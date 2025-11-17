Pettenati vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pettenati hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,85 Prozent auf 197,2 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte Pettenati 214,0 Millionen BRL umgesetzt.

