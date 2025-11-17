|
17.11.2025 06:31:29
PetVivo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PetVivo hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,110 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
