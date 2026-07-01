PetVivo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PetVivo hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte PetVivo ebenfalls 0,110 USD je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,380 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PetVivo 1,14 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,13 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at