PetVivo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PetVivo hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at