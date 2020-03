Peugeot schließt alle Werke in Europa

Von Jessica Sier

PARIS (Dow Jones)--Der französische Autokonzern PSA schließt seine europäischen Autowerke. Es gebe immer mehr Fälle positiver Coronavirus-Fälle in der Nähe einzelner Werke, begründete die Group PSA SA die drastische Maßnahme. Zudem gebe es Probleme bei der Zulieferung von Autoteilen seitens wichtiger Zulieferer. Bis zum 27. März sollen die Werke geschlossen bleiben.

Den Anfang sollen heute die Werke in Mülhausen und Madrid machen. Ab morgen seien dann die Werke von Opel in Rüsselsheim und Eisenach betroffen, zudem die Fabriken in Poissy, Rennes, Sochaux (alle Frankreich), Saragossa (Spanien sowie Ellesmere Port (Großbritannien) und Gliwice (Polen).

