PExA (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PExA (B) präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PExA (B) ein Ergebnis je Aktie von -0,030 SEK vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,19 Prozent auf 0,1 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at