PExA (B) präsentierte Quartalsergebnisse

PExA (B) gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PExA (B) mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 75,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at