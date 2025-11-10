PExA (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PExA (B) präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PExA (B) -0,030 SEK je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent auf 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at