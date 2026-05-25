PExA (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PExA (B) hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at