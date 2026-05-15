Peyto Exploration Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Peyto Exploration Development hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,61 USD gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 289,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Peyto Exploration Development einen Umsatz von 205,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at