Peyto Exploration Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Peyto Exploration Development hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Peyto Exploration Development 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 165,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,4 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,50 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 756,00 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Peyto Exploration Development 618,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at