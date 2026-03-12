12.03.2026 06:31:29

Peyto Exploration Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Peyto Exploration Development gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 230,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,09 CAD, nach 1,43 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,06 Milliarden CAD – ein Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Peyto Exploration Development 846,70 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

