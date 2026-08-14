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14.08.2026 06:31:29
Peyto Exploration Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Peyto Exploration Development präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Peyto Exploration Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 213,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 180,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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