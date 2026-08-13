Peyto Exploration Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Peyto Exploration Development lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,52 CAD gegenüber 0,440 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at