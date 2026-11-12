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12.11.2026 06:31:28
Peyto Exploration Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Peyto Exploration Development hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Peyto Exploration Development mit einem Umsatz von insgesamt 206,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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