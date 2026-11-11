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11.11.2026 06:31:29
Peyto Exploration Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Peyto Exploration Development hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 289,6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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