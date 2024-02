Pfandbriefbank pbb stellt in Immobilienkrise Liquiditätspolster heraus

Düsseldorf (Reuters) - Die von den Folgen der Immobilienkrise getroffene Deutsche Pfandbriefbank (pbb) pocht darauf, mehr als ausreichend mit Liquidität ausgestattet zu sein.

Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) der Bank habe Ende 2023 bei 212 Prozent und damit 112 Prozentpunkte über den aufsichtsrechtlich geforderten 100 Prozent gelegen, teilte die pbb am Donnerstag mit und versuchte damit offenbar Sorgen von Anlegern zu zerstreuen. Seit Beginn des Jahres sei die Quote zudem weiter angestiegen. Dies gelte auch für die Retail-Einlagen des Geldhauses, die die Marke von sieben Milliarden Euro überschritten hätten. Die Bank könne zudem mehr als sechs Monate ohne neues ungesichertes Funding operieren. Der Refinanzierungsbedarf für 2024 sei zudem bereits weitgehend gedeckt, unterstrich das Institut.

Sorgen um das US-Engagement des Immobilienfinanzierers haben den Aktienkurs der pbb gedrückt. Am Nachmittag notierten die im SDax enthaltenen Anteilsscheine mit einem Minus von über vier Prozent bei einem Jahrestief von 4,47 Euro - nach einem Jahreshoch von knapp zehn Euro im vergangenen März.

Die Immobilienkrise hatte im vergangenen Jahr deutliche Spuren in den Bilanzen der Bank hinterlassen. Mit einem Gewinneinbruch auf 90 Millionen Euro vor Steuern landete der Immobilienfinanzierer 2023 am unteren Ende seiner erst im November drastisch zusammengestrichenen Ergebnisprognose. Grund dafür ist die vor allem im vierten Quartal stark angestiegene Risikovorsorge. Die Bank hatte von der größten Immobilienkrise seit der Finanzkrise gesprochen. Trotz dieser Situation arbeite das Geldhaus aber profitabel, hatte die pbb erst am Mittwoch betont.

Rasant gestiegene Zinsen und damit höhere Refinanzierungskosten, explodierende Baukosten, die hohe Inflation und ein Ausbleiben von großen Transaktionen machen der über Jahre vom Wachstum verwöhnten Immobilienwirtschaft zu schaffen. Zahlreiche Immobilienentwickler sind im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik bereits in die Schieflage geschlittert. Vor allem auch die USA hat die Krise erfasst. Dort hatte zuletzt etwa die New York Community Bancorp auch wegen notleidender Immobilienkredite Verluste geschrieben und die Dividende zusammenstreichen müssen. Ein Geschäftsschwerpunkt der auf die Finanzierung von Investitionen in Gewerbeimmobilien spezialisierten pbb sind die USA.

(Bericht von Tom Sims, Alexander Hübner und Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)