Pfandbriefbanken fordern Nachbesserungen bei Basel 3

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) hat eine Ausgestaltung der Eigenkapitalregeln Basel 3 in der Europäischen Union (EU) gefordert, die nicht weiter zu Lasten der Leistungsfähigkeit des Bankensystems gehe und die Realwirtschaft nicht zusätzlich beeinträchtige. "Das Korsett, in dem sich der Bankensektor nach 14 Jahren ununterbrochener einseitiger Regulierung heute bewegt, sollte gerade in diesen Zeiten nicht noch enger geschnürt werden", mahnte Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Nachbesserungen am Umsetzungsvorschlag seien zwingend erforderlich.

Der VDP plädierte dafür, in den nun anstehenden Gesprächen zwischen den europäischen Institutionen Belastungen für Immobilienfinanzierer spürbar zu reduzieren. Stellschrauben dafür gebe es reichlich. So könnte etwa die vorgesehene Andersbehandlung der besonders risikoarmen Wohnimmobilienfinanzierung nicht nur temporär bis 2032, sondern dauerhaft gelten - und auf ebenso risikoarme Gewerbeimmobilienfinanzierungen ausgeweitet werden, schlug der Verband vor.

Tolckmitt kritisierte den vom Berichterstatter des Europaparlaments vorgelegten Berichtsentwurf zu dem EU-Bankenpaket scharf, der "zusätzlich zahlreiche weitere Verschärfungen" zum Vorschlag der EU-Kommission vorsehe. Eine Übererfüllung internationaler Regelungen passe nicht in diese krisenhafte Zeit, denn die Vorschläge würden "zu einer völlig unangemessenen Mehrbelastung der Kreditwirtschaft führen und zentrale politische Projekte gefährden".

Sie waren auch bei anderen kreditwirtschaftlichen Verbänden bereits auf heftige Kritik gestoßen. Der Entwurf der EU-Kommission zur Umsetzung des Baseler Rahmenwerks für Bankenaufsicht befindet sich derzeit im Gesetzgebungsprozess im Europaparlament und dem Rat der Mitgliedsstaaten.

