Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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14.07.2026 00:00:00
Pferderennsport trifft auf Familienfest
Am Sonntag, den 2. August 2026, ist es wieder so weit: Auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg findet der Henkel-Preis der Diana statt. Im Jahr seines 150-jährigen Firmenjubiläums lädt Henkel gemeinsam mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein zu einem der Höhepunkte der Rennsportsaison ein. Die Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus hochklassigem Pferderennsport sowie vielfältigen Mitmach-Aktionen für die ganze Familie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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