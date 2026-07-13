Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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14.07.2026 00:00:00

Pferderennsport trifft auf Familienfest

Am Sonntag, den 2. August 2026, ist es wieder so weit: Auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg findet der Henkel-Preis der Diana statt. Im Jahr seines 150-jährigen Firmenjubiläums lädt Henkel gemeinsam mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein zu einem der Höhepunkte der Rennsportsaison ein. Die Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus hochklassigem Pferderennsport sowie vielfältigen Mitmach-Aktionen für die ganze Familie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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