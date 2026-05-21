Pfisterer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pfisterer hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfisterer ein EPS von 0,640 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Pfisterer mit einem Umsatz von insgesamt 126,9 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at