Pfisterer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pfisterer gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,85 Prozent auf 148,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at