Pfisterer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pfisterer veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 129,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at