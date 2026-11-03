Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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03.11.2026 17:05:00
Pfizer-Aktie dennoch in Rot: Höhere Jahresziele nach starkem Quartal bringen keinen Schwung
Der US-Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 62 bis 64 Milliarden US-Dollar (55,4 bis 57,2 Mrd Euro). Noch im Sommer hatte Pfizer-Chef Albert Bourla das Ziel auf 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angehoben.
Der bereinigte Gewinn je Aktie wird 2026 bei 2,95 bis 3,05 Dollar erwartet, statt wie zuvor bei 2,80 bis 3,00 Dollar. 2025 hatte der Konzern knapp 63 Milliarden Euro Umsatz gemacht und auf bereinigter Basis je Aktie 3,22 Dollar Gewinn erzielt.
Im dritten Quartal blieb der Erlös mit rund 16,6 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil, obwohl die Covid-Produkte längst nicht mehr laufen. Diese herausgerechnet wäre der Umsatz um sieben Prozent gestiegen. Der Gewinn je Aktie stagnierte vor Sondereffekten mit 0,87 Dollar ebenfalls auf dem Vorjahresniveau.
Längst vorbei ist für Pfizer der pandemiebedingte Geldsegen, der das Unternehmen vorübergehend zu einem der profitabelsten Pharmakonzerne der Welt gemacht hatte. Der langjährige Konzernchef Bourla stellt den Hersteller neu auf. Dabei setzt er auf Übernahmen, neue Krebsmedikamente und einen ambitionierten Vorstoß in den Markt für Adipositasmittel.
Die Pfizer-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,22 Prozent tiefer bei 30,30 US-Dollar.
/tav/lew/mis
NEW YORK (dpa-AFX)
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