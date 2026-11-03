Pfizer Aktie

Pfizer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Q3 03.11.2026 17:05:00

Pfizer-Aktie dennoch in Rot: Höhere Jahresziele nach starkem Quartal bringen keinen Schwung

Pfizer-Aktie dennoch in Rot: Höhere Jahresziele nach starkem Quartal bringen keinen Schwung

Der US-amerikanische Pharmamulti Pfizer bessert nach einem unerwartet guten Quartal noch einmal seine Jahresziele auf.

Eine wachsende Nachfrage nach neueren Medikamenten half dem Arzneimittelhersteller zuletzt dabei, die rückläufigen Umsätze mit seinen Covid-Produkten weitestgehend auszugleichen. Umsatz und Ergebnis übertrafen dabei die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Der US-Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 62 bis 64 Milliarden US-Dollar (55,4 bis 57,2 Mrd Euro). Noch im Sommer hatte Pfizer-Chef Albert Bourla das Ziel auf 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angehoben.

Der bereinigte Gewinn je Aktie wird 2026 bei 2,95 bis 3,05 Dollar erwartet, statt wie zuvor bei 2,80 bis 3,00 Dollar. 2025 hatte der Konzern knapp 63 Milliarden Euro Umsatz gemacht und auf bereinigter Basis je Aktie 3,22 Dollar Gewinn erzielt.

Im dritten Quartal blieb der Erlös mit rund 16,6 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil, obwohl die Covid-Produkte längst nicht mehr laufen. Diese herausgerechnet wäre der Umsatz um sieben Prozent gestiegen. Der Gewinn je Aktie stagnierte vor Sondereffekten mit 0,87 Dollar ebenfalls auf dem Vorjahresniveau.

Längst vorbei ist für Pfizer der pandemiebedingte Geldsegen, der das Unternehmen vorübergehend zu einem der profitabelsten Pharmakonzerne der Welt gemacht hatte. Der langjährige Konzernchef Bourla stellt den Hersteller neu auf. Dabei setzt er auf Übernahmen, neue Krebsmedikamente und einen ambitionierten Vorstoß in den Markt für Adipositasmittel.

Die Pfizer-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,22 Prozent tiefer bei 30,30 US-Dollar.

/tav/lew/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Pfizer: Über 50 Prozent weniger Profit - was Anleger zur Dividende wissen müssen
Pharma-Aktien drifteln auseinander: Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck im Anlegerfokus
So viel Gewinn hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com,Rob Wilson / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.

mehr Analysen
04.11.26 Pfizer Neutral UBS AG
04.11.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 27,33 2,17% Pfizer Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen