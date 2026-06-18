Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Wechsel im Finanzressort 18.06.2026 22:07:00

Pfizer-Aktie schwächer: Finanzchef steht vor dem Abschied aus dem Unternehmen

Pfizer-Aktie schwächer: Finanzchef steht vor dem Abschied aus dem Unternehmen

Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort.

Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfizer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Die Pfizer-Aktie schloss am Donnerstag an der NYSE 2,70 Prozent tiefer bei 25,22 US-Dollar.

/err/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

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