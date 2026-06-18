Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|Wechsel im Finanzressort
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18.06.2026 22:07:00
Pfizer-Aktie schwächer: Finanzchef steht vor dem Abschied aus dem Unternehmen
Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfizer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.
Die Pfizer-Aktie schloss am Donnerstag an der NYSE 2,70 Prozent tiefer bei 25,22 US-Dollar.
/err/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
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