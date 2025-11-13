Pfizer Aktie

Pfizer

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

Milliardenübernahme 13.11.2025 22:05:41

Pfizer-Aktie zeigt kaum Regung: Metsera-Übernahme abgeschlossen

Nach einem Bietergefecht ist Pfizer bei Metsera am Ziel.

Der US-Pharmakonzern konnte die Übernahme des Startups für Abnehm-Medikamente für bis zu 10 Milliarden US-Dollar abschließen.

Pfizer zahlte zunächst 65,50 Dollar je Aktie in par. Hinzu kommen können bis zu 20,65 Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine. Der Deal sei eine Investition in die Zukunft der Medizin, so Pfizer.

Rivale Novo Nordisk hatte eine ursprüngliche Vereinbarung von Pfizer und Metsera, die ein Volumen von bis zu 7,3 Milliarden Dollar hatte, mit einem Gegenangebot für bis zu 9 Milliarden Dollar torpediert. Dann einigte sich Pfizer doch noch mit Metsera. Die Pfizer-Aktie notierte im NYSE-Handel schließlich 0,25 Prozent tiefer bei 25,81 US-Dollar. Für die Metsera-Papiere ging es derweil im NASDAQ-Handel um 0,35 Prozent runter auf 70,50 US-Dollar.

DJG/DJN/mgo/cln

DOW JONES

