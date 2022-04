Pfizer and BioNTech Announce Data Demonstrating High Immune Response Following a Booster Dose of Their COVID-19 Vaccine in Children 5 Through 11 Years of Age

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Data from a subanalysis of 30 sera from a Phase 2/3 clinical trial of children 5 through 11 years of age show a 36-fold increase in SARS-CoV-2 Omicron neutralizing titers following a booster (third) dose of the Pfizer -BioNTech COVID-19 Vaccine In the Phase 2/3 clincal trial with 140 children a