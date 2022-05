Pfizer and BioNTech Provide Update on COVID-19 Vaccine Supply Agreement with European Commission

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

NEW YORK AND MAINZ, GERMANY, May 16, 2022 — Pfizer Inc. (NYSE: PFE, “Pfizer”) and BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech”) announced they have reached an agreement with the European Commission (EC) to amend their originally agreed contractual delivery schedules for the Pfizer-BioNTech COVID-19