Pfizer and BioNTech Publish Data from Two Laboratory Studies on COVID-19 Vaccine-induced Antibodies Ability to Neutralize SARS-CoV-2 Omicron Variant

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

NEW YORK and MAINZ, GERMANY, January 24, 2022 — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) and BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) today announced the publication of new results from two laboratory studies demonstrating that three doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (BNT162b2) elicited antibodies that neutralize the