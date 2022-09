Pfizer and BioNTech Receive Positive CHMP Opinion for Omicron BA.1-Adapted Bivalent COVID-19 Vaccine Booster in European Union

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

CHMP recommendation based on safety, tolerability, and immunogenicity data from a Phase 2/3 trial of the Omicron BA.1-adapted bivalent vaccine The Omicron BA.1-adapted bivalent COVID-19 vaccine combines 15 µg of mRNA encoding the SARS-CoV-2 wild-type spike protein which also in the Original