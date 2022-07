Pfizer and BioNTech Submit a Variation to EMA for the Vaccination of Children Ages 6 Months to less than 5 Years with COMIRNATY®

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

NEW YORK and MAINZ, Germany, July 8, 2022 — Pfizer Inc. (NYSE: PFE, “Pfizer”) and BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech”) today announced that the companies have submitted a variation to the European Medicines Agency (EMA) requesting to update the Conditional Marketing Authorization (CMA) in the