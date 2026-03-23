Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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23.03.2026 12:07:00
Pfizer and French partner to seek approval for Lyme disease vaccine after late-stage trial
Pharmaceutical giant Pfizer and French partner Valneva on Monday said they planned to seek regulatory approval for a Lyme disease vaccine after a late-stage trial.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|9 890,00
|-1,40%
|Pfizer Inc.
|23,04
|-0,07%
|Seek LtdShs
|8,50
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|Trial Holdings Inc. Registered Shs
|4 005,00
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