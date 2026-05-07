Pfizer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pfizer hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig standen 75,96 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 80,20 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at