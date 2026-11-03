Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
03.11.2026 13:14:07
Pfizer Boosts FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, drug major Pfizer, Inc. (PFE) raised its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026, reflecting strong year-to-date performance and confidence in business.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.95 to $3.05 per share on revenues between $62.0 billion and $64.0 billion.
Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $2.80 to $3.00 per share on revenues between $60.5 billion and $62.5 billion.
In Tuesday's pre-market trading, PFE is trading on the NYSE at $30.54, down $0.17 or 0.55 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|26,75
|-2,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.