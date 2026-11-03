Pfizer Boosts FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, drug major Pfizer, Inc. (PFE) raised its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026, reflecting strong year-to-date performance and confidence in business.

For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.95 to $3.05 per share on revenues between $62.0 billion and $64.0 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $2.80 to $3.00 per share on revenues between $60.5 billion and $62.5 billion.

In Tuesday's pre-market trading, PFE is trading on the NYSE at $30.54, down $0.17 or 0.55 percent.

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