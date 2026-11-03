Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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03.11.2026 13:14:07

Pfizer Boosts FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, drug major Pfizer, Inc. (PFE) raised its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026, reflecting strong year-to-date performance and confidence in business.

For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.95 to $3.05 per share on revenues between $62.0 billion and $64.0 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $2.80 to $3.00 per share on revenues between $60.5 billion and $62.5 billion.

In Tuesday's pre-market trading, PFE is trading on the NYSE at $30.54, down $0.17 or 0.55 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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26.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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