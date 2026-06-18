Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
18.06.2026 13:12:12
Pfizer CFO Dave Denton To Step Down; Names Cecile Guegan Interim Finance Chief
(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) said on Thursday that Chief Financial Officer Dave Denton will leave the company on August 15 to purse an opportunity outside the pharmaceutical industry.
The company said Cecile Guegan, who currently serves as senior vice president of finance for Pfizer's global biopharmaceutical business, will become interim CFO effective August 16.
Pfizer added that it will conduct an internal and external search for a permanent replacement.
Pfizer shares were down more than 1% in pre-market trading after closing at $25.92 on Wednesday.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|22,06
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.