Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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18.06.2026 13:12:12

Pfizer CFO Dave Denton To Step Down; Names Cecile Guegan Interim Finance Chief

(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) said on Thursday that Chief Financial Officer Dave Denton will leave the company on August 15 to purse an opportunity outside the pharmaceutical industry.

The company said Cecile Guegan, who currently serves as senior vice president of finance for Pfizer's global biopharmaceutical business, will become interim CFO effective August 16.

Pfizer added that it will conduct an internal and external search for a permanent replacement.

Pfizer shares were down more than 1% in pre-market trading after closing at $25.92 on Wednesday.

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01.06.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 Pfizer Underweight Barclays Capital
06.05.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
06.05.26 Pfizer Neutral UBS AG
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