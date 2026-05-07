Pfizer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pfizer hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,520 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,45 Milliarden USD im Vergleich zu 13,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at