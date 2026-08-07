Pfizer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pfizer hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -14,09 ARS. Ein Jahr zuvor waren 146,46 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 21 181,78 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16 832,27 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 25,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at