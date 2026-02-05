|
05.02.2026 06:31:28
Pfizer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pfizer hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 104,19 ARS gegenüber 17,49 ARS im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25 230,73 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 751,67 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 42,13 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 423,45 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 322,78 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 77 938,23 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 58 261,63 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.