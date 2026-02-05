Pfizer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pfizer hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 104,19 ARS gegenüber 17,49 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25 230,73 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 751,67 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 42,13 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 423,45 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 322,78 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 77 938,23 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 58 261,63 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at