Pfizer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pfizer gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,12 Prozent auf 85,19 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,74 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at