Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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10.11.2026 12:00:02
Pfizer Hits a New 52-Week High. Here's Why It's Not Too Late to Buy the Stock
One of the most surprising stocks in the healthcare sector this year has been Pfizer (NYSE:PFE). In recent years, it's struggled to gain traction, but in 2026 it has been outperforming the broader market. Heading into this week, it was up 18% since the start of the year, recently hitting a new 52-week high.
While hitting a high may worry some investors that the stock has gotten too expensive, that isn't the case with Pfizer. This is a healthcare stock that may still have a lot more room to rise higher. Here's why.
Image source: Getty Images.
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