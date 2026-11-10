Pfizer Hits a New 52-Week High. Here's Why It's Not Too Late to Buy the Stock

One of the most surprising stocks in the healthcare sector this year has been Pfizer (NYSE:PFE). In recent years, it's struggled to gain traction, but in 2026 it has been outperforming the broader market. Heading into this week, it was up 18% since the start of the year, recently hitting a new 52-week high.

While hitting a high may worry some investors that the stock has gotten too expensive, that isn't the case with Pfizer. This is a healthcare stock that may still have a lot more room to rise higher. Here's why.

Image source: Getty Images.

Continue reading