Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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05.05.2026 12:53:12
Pfizer Inc. Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.687 billion, or $0.47 per share. This compares with $2.967 billion, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, Pfizer Inc. reported adjusted earnings of $4.290 billion or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $14.451 billion from $13.715 billion last year.
Pfizer Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.687 Bln. vs. $2.967 Bln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.52 last year. -Revenue: $14.451 Bln vs. $13.715 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.80 To $ 3.00 Full year revenue guidance: $ 59.5 B To $ 62.5 B
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