(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $2.687 billion, or $0.47 per share. This compares with $2.967 billion, or $0.52 per share, last year.

Excluding items, Pfizer Inc. reported adjusted earnings of $4.290 billion or $0.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.4% to $14.451 billion from $13.715 billion last year.

Pfizer Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.687 Bln. vs. $2.967 Bln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.52 last year. -Revenue: $14.451 Bln vs. $13.715 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.80 To $ 3.00 Full year revenue guidance: $ 59.5 B To $ 62.5 B