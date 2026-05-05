Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 12:53:12

Pfizer Inc. Profit Retreats In Q1

(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $2.687 billion, or $0.47 per share. This compares with $2.967 billion, or $0.52 per share, last year.

Excluding items, Pfizer Inc. reported adjusted earnings of $4.290 billion or $0.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.4% to $14.451 billion from $13.715 billion last year.

Pfizer Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.687 Bln. vs. $2.967 Bln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.52 last year. -Revenue: $14.451 Bln vs. $13.715 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.80 To $ 3.00 Full year revenue guidance: $ 59.5 B To $ 62.5 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pfizer Inc.

mehr Nachrichten