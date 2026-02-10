|
10.02.2026 06:31:29
Pfizer India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pfizer India äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,89 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 6,45 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 36,60 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 5,79 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
