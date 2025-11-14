Pfizer India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pfizer India lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,32 INR gegenüber 34,61 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 6,42 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at