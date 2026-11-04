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04.11.2026 06:31:28
Pfizer India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pfizer India hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41,32 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 7,27 Milliarden INR gegenüber 6,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 53,23 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,84 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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