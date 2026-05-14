Pfizer India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pfizer India präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,68 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer India 72,34 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,29 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer India einen Umsatz von 5,92 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 40,90 INR sowie einen Umsatz von 6,32 Milliarden INR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 157,92 INR beziffert. Im Vorjahr waren 167,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,45 Prozent auf 25,20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at