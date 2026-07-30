Pfizer India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pfizer India präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 44,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer India noch ein Gewinn pro Aktie von 41,91 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Milliarden INR – ein Plus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer India 6,03 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 44,95 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 6,47 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at